Герман-младший оценил ситуацию в российском кино

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Режиссёр и сценарист Алексей Герман — младший оценил ситуацию в российском кино.
Герман-младший оценил ситуацию в российском кино
  • © Pravda Komsomolskaya
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Во время онлайн-эфира, организованного ФАН и медиагруппой «Патриот», Герман-младший отметил, что любой кинематограф не должен терять корней.

«Необходимо быть самодостаточным и не заниматься глупым копированием», — полагает режиссёр.

В качестве примера он привёл опыт корейского кино, которое идёт своим путём.

«Надо понимать, что ты не сделаешь военный фильм лучше американского. Да, он будет душевнее, но не мирового уровня. Нам надо брать талантом, а не заниматься заглядыванием в иностранные глаза», — сказал Герман-младший.

Ранее актриса Евгения Малахова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в новой версии фильма «А зори здесь тихие...» Рената Давлетьярова.

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