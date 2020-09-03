Режиссёр и сценарист Алексей Герман — младший оценил ситуацию в российском кино.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Во время онлайн-эфира, организованного ФАН и медиагруппой «Патриот», Герман-младший отметил, что любой кинематограф не должен терять корней.

«Необходимо быть самодостаточным и не заниматься глупым копированием», — полагает режиссёр.

В качестве примера он привёл опыт корейского кино, которое идёт своим путём.

«Надо понимать, что ты не сделаешь военный фильм лучше американского. Да, он будет душевнее, но не мирового уровня. Нам надо брать талантом, а не заниматься заглядыванием в иностранные глаза», — сказал Герман-младший.

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