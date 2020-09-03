В Симферополе из-за ливней и гроз объявлено штормовое предупреждение

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В Симферополе синоптики предупреждают о ливнях и грозах с градом 4 и 5 сентября, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

«В связи с прохождением активного холодного фронта во второй половине дня 4 сентября в течение суток 5 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20—25 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее, как информировало URA.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране осенью.

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