В Вологодской области при пожаре погибли женщина и ребёнок
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ГУ МЧС по области.
«На месте пожара были обнаружены тела двух человек, по предварительной информации, женщины 1989 года рождения и ребёнка 2014 года рождения», — цитирует издание сообщение МЧС.
Трагедия произошла в деревне Ушкаково Кичменгско-Городецкого района.
На месте работают следственные органы, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
2 сентября сообщалось, что в Новочеркасске два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме.