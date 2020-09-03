В Вологодской области при пожаре погибли женщина и ребёнок

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В Вологодской области женщина и ребёнок погибли во время пожара в частном деревянном доме.
В Вологодской области при пожаре погибли женщина и ребёнок
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ГУ МЧС по области.

«На месте пожара были обнаружены тела двух человек, по предварительной информации, женщины 1989 года рождения и ребёнка 2014 года рождения», — цитирует издание сообщение МЧС.

Трагедия произошла в деревне Ушкаково Кичменгско-Городецкого района.

На месте работают следственные органы, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

2 сентября сообщалось, что в Новочеркасске два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме.

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