В Вологодской области при пожаре погибли женщина и ребёнок

В Вологодской области женщина и ребёнок погибли во время пожара в частном деревянном доме.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ГУ МЧС по области.

«На месте пожара были обнаружены тела двух человек, по предварительной информации, женщины 1989 года рождения и ребёнка 2014 года рождения», — цитирует издание сообщение МЧС.

Трагедия произошла в деревне Ушкаково Кичменгско-Городецкого района.

На месте работают следственные органы, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

2 сентября сообщалось, что в Новочеркасске два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме.