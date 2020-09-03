Музыканты «Ласкового мая» выразили соболезнования по поводу кончины Александра Прико

Короткая ссылка
Музыканты «Ласкового мая» выразили соболезнования по поводу кончины экс-солиста группы Александра Прико.
Музыканты «Ласкового мая» выразили соболезнования по поводу кончины Александра Прико
  • © Александр Прико
  • vk.com

Об этом сообщает Nation News.

«Мы с ним очень долго работали, много-много лет. Саша был очень хорошим человеком и музыкантом. Он помогал мне в работе над многими песнями», — цитирует издание создателя группы и автора многих её хитов Сергея Кузнецова.

Бывший солист группы Юрий Шатунов также выразил соболезнования и заявил, что потрясён печальным известием.

Экс-солист российской группы «Ласковый май» Александр Прико скончался на 48-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить