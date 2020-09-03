Музыканты «Ласкового мая» выразили соболезнования по поводу кончины Александра Прико
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Об этом сообщает Nation News.
«Мы с ним очень долго работали, много-много лет. Саша был очень хорошим человеком и музыкантом. Он помогал мне в работе над многими песнями», — цитирует издание создателя группы и автора многих её хитов Сергея Кузнецова.
Бывший солист группы Юрий Шатунов также выразил соболезнования и заявил, что потрясён печальным известием.
Экс-солист российской группы «Ласковый май» Александр Прико скончался на 48-м году жизни.