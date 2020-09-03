Музыканты «Ласкового мая» выразили соболезнования по поводу кончины Александра Прико

Музыканты «Ласкового мая» выразили соболезнования по поводу кончины экс-солиста группы Александра Прико.

Об этом сообщает Nation News.

«Мы с ним очень долго работали, много-много лет. Саша был очень хорошим человеком и музыкантом. Он помогал мне в работе над многими песнями», — цитирует издание создателя группы и автора многих её хитов Сергея Кузнецова.

Бывший солист группы Юрий Шатунов также выразил соболезнования и заявил, что потрясён печальным известием.

Экс-солист российской группы «Ласковый май» Александр Прико скончался на 48-м году жизни.