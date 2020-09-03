На ВДНХ планируется открытие выставки о жизни Москвы во время пандемии COVID-19

На главной аллее ВДНХ с 5 сентября начнёт работу выставка «Москва. Герои», посвящённая жизни столицы во время пандемии коронавируса. Экспозицию можно будет посетить до 5 октября 2020 года.

«Проект объединяет работы пяти известных фотографов — Алексея Киселёва, Марго Овчаренко, Георгия Пинхасова, Арсена Ревазова и Нанны Хайтманн, которые через призму объектива показывают, чем жила столица во время пандемии. Выставка состоит из 70 снимков. Все они выполнены в разных стилях», — цитирует сайт «Москва 24» заявление пресс-службы выставочного комплекса.

Посетители смогут увидеть лица медиков, круглосуточно сражавшихся за жизни пациентов, а также кадры из жизни обычных людей, привыкающих к новым реалиям.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ открывается цифровой проект, посвящённый Великой Отечественной войне.