Юрий Колокольников рассказал о работе с Кристофером Ноланом

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Актёр Юрий Колокольников, сыгравший в фильме «Довод», рассказал о работе с режиссёром Кристофером Ноланом.
Юрий Колокольников рассказал о работе с Кристофером Ноланом
  • РИА Новости

«Крис — особый режиссёр. Он визионер, который создаёт грандиозные миры практически на краю сознания. Но при этом существенно отличается от других авторов тем, что никогда для реализации замысла не использует зелёный экран или компьютерную графику», — заявил Колокольников в беседе с газетой «Известия».

По его словам, всё, что происходит на экране, происходило и на площадке, и делалось это именно так, как написано в сценарии.

Как отметил артист, Нолан на их глазах создавал в деталях все обстоятельства, которые будут на экране.

Ранее актриса Евгения Малахова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в новой версии фильма «А зори здесь тихие...» Рената Давлетьярова.

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