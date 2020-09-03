В Екатеринбурге простились с писателем Владиславом Крапивиным

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В Храме-на-Крови в Екатеринбурге прошло прощание с писателем Владиславом Крапивиным.
В Екатеринбурге простились с писателем Владиславом Крапивиным
  • © Владислав Крапивин и отряд «Каравелла»
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Как сообщает РИА Новости, во время церемонии прощания была зачитана телеграмма с соболезнованиями, которую прислал президент России Владимир Путин.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что Крапивин много сделал для того, чтобы люди «очень чётко понимали простые человеческие ценности, ради которых стоит жить».

«Он был учителем с большой буквы. Владислав Петрович воспитал несколько поколений горожан, очень много сделал для того, чтобы город был таким, какой он сегодня есть», — заявил глава Екатеринбурга.

Ранее автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о смерти писателя Владислава Крапивина.

Крапивин скончался во вторник, 1 сентября, в реанимации Свердловской областной больницы. Ему был 81 год.

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