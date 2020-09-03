В Москве рассказали о реставрации артефактов XVI—XIX веков с Большой Ордынки

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В Москве рассказали о реставрации артефактов XVI—XIX веков, это археологические находки с Большой Ордынки и из Кадашевского тупика.
В Москве рассказали о реставрации артефактов XVI—XIX веков с Большой Ордынки
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Об сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Научная реставрация керамики — очень сложный и трудоёмкий процесс. Сначала археологи сортируют найденные фрагменты по цвету глины. Затем части сосудов группируют по виду того изделия, к которому они относятся», — цитирует издание руководителя Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В дальнейшем артефакты станут экспонатами одного из музеев Москвы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что археологическая экспедиция нашла в Бахчисарайском районе Крыма редкий византийский медальон.

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