В Москве рассказали о реставрации артефактов XVI—XIX веков с Большой Ордынки

В Москве рассказали о реставрации артефактов XVI—XIX веков, это археологические находки с Большой Ордынки и из Кадашевского тупика.

Об сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Научная реставрация керамики — очень сложный и трудоёмкий процесс. Сначала археологи сортируют найденные фрагменты по цвету глины. Затем части сосудов группируют по виду того изделия, к которому они относятся», — цитирует издание руководителя Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В дальнейшем артефакты станут экспонатами одного из музеев Москвы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что археологическая экспедиция нашла в Бахчисарайском районе Крыма редкий византийский медальон.