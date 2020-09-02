Стал известен состав жюри нового сезона конкурса «Ты супер!»

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Телеканал НТВ объявил состав жюри четвёртого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей.
Стал известен состав жюри нового сезона конкурса «Ты супер!»
  • globallookpress.com

Кресла судей займут лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, певица Ёлка, композитор Игорь Крутой и актёр, музыкант и режиссёр Алексей Воробьёв.

В пресс-службе канала подчеркнули, что Воробьёв впервые появился в шоу во втором сезоне. Тогда он исполнил мечту девятилетней участницы и спел с ней песню «Я тебя люблю». В суперсезоне артист фигурировал в проекте уже в качестве судьи.

«Из-за плотного графика съёмок ему пришлось покинуть суперсезон в полуфинале и передать судейские полномочия продюсеру Виктору Дробышу. Ради участия в четвёртом сезоне Алексей Воробьёв прилетит в Москву прямо из Лос-Анджелеса», — рассказали на НТВ.

«Ради участия в «Ты супер!» я готов был бросить всё и примчаться из-за океана, даже если мне пришлось бы сделать это вплавь. Авиасообщение между Россией и Америкой сейчас отсутствует, поэтому лететь нам с Моцартом предстоит с пересадками почти двое суток! Для меня быть членом жюри этого замечательного проекта — не только большая честь, но и огромная радость: в нашем проекте такие талантливые дети!» — рассказал RT Воробьёв.

Четвёртый сезон конкурса выйдет в эфир в сентябре 2020 года.

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