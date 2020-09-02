Стал известен состав жюри нового сезона конкурса «Ты супер!»

Телеканал НТВ объявил состав жюри четвёртого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей.

Кресла судей займут лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, певица Ёлка, композитор Игорь Крутой и актёр, музыкант и режиссёр Алексей Воробьёв.

В пресс-службе канала подчеркнули, что Воробьёв впервые появился в шоу во втором сезоне. Тогда он исполнил мечту девятилетней участницы и спел с ней песню «Я тебя люблю». В суперсезоне артист фигурировал в проекте уже в качестве судьи.

«Из-за плотного графика съёмок ему пришлось покинуть суперсезон в полуфинале и передать судейские полномочия продюсеру Виктору Дробышу. Ради участия в четвёртом сезоне Алексей Воробьёв прилетит в Москву прямо из Лос-Анджелеса», — рассказали на НТВ.

«Ради участия в «Ты супер!» я готов был бросить всё и примчаться из-за океана, даже если мне пришлось бы сделать это вплавь. Авиасообщение между Россией и Америкой сейчас отсутствует, поэтому лететь нам с Моцартом предстоит с пересадками почти двое суток! Для меня быть членом жюри этого замечательного проекта — не только большая честь, но и огромная радость: в нашем проекте такие талантливые дети!» — рассказал RT Воробьёв.

Четвёртый сезон конкурса выйдет в эфир в сентябре 2020 года.