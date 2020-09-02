Чурсина выразила соболезнования в связи со смертью Клюева и Печерниковой

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Народная артистка СССР Людмила Чурсина выразила соболезнования в связи со смертью актёров Бориса Клюева и Ирины Печерниковой.
Чурсина выразила соболезнования в связи со смертью Клюева и Печерниковой
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Когда уходят талантливые люди, такие как Борис Клюев, это всегда грустно, печально. Это большая потеря и для нашего театрального искусства, и для киноискусства», — заявила она в беседе с ФАН.

Чурсина также отметила, что Печерникова, которая в своей жизни пережила многое, была красивой и талантливой.

По словам артистки, очень грустно, что ушли замечательные актёры.

Ранее актриса и ученица Клюева Полина Долинская в беседе с Nation News рассказала, что артист до последнего держался так, как будто ничего не происходит.

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