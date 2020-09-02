Ярушкинский дендропарк в Удмуртии сделают особо охраняемой территорией

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Ярушкинский дендропарк в Ижевске сделают особо охраняемой территорией местного значения.
Ярушкинский дендропарк в Удмуртии сделают особо охраняемой территорией
  • ©Ярушкинский Дендропарк
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в 2012 году правительство региона передало в собственность города три особо охраняемых участка, входящих в состав дендропарка. Администрация не внесла сведения в соответствующий кадастр. Режим особой охраны не был введён, содержание территории признано ненадлежащим.

Прокурор вынес представление. В ноябре 2020 года ижевская администрация намерена придать дендропарку статус особо охраняемой природной территории местного значения.

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге в природном заказнике «Сестрорецкое болото» появился новый туристический маршрут — экотропа длиной 3,5 км.

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