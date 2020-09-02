Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева
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«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Владимировича Клюева. Народный артист России Борис Клюев принадлежал к блистательной плеяде актёров – хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа», — приводит «Взгляд» текст телеграммы.
Как отметил президент, актёра уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора.
Клюев скончался во вторник, 1 сентября, на 77-м году жизни.
Актёр Борис Щербаков в беседе с ФАН назвал смерть артиста огромной утратой, заявив, что Клюев был потрясающим человеком и актёром.