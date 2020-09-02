Народного артиста СССР Владимира Андреева похоронили в Москве

Похороны народного артиста СССР Владимира Андреева завершились на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Московского театра имени Ермоловой.

«Владимир Андреев похоронен на Троекуровском кладбище рядом с мамой его супруги Натальи Селезневой», — сказала собеседница.

Владимир Андреев скончался 29 августа в возрасте 90 лет. Он сыграл почти в 50 фильмах и более 60 лет проработал в театре имени Ермоловой, пройдя путь от актёра до художественного руководителя.