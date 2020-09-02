Народного артиста России Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, передаёт ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического Малого театра Тамару Михайлову.

«Прощание в театре начнётся 4 сентября в 11 часов. Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище», — сказала она.

Клюев скончался во вторник, 1 сентября, на 77-м году жизни.

В 2018 году стало известно, что он борется с онкологией.