Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище

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Народного артиста России Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, передаёт ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического Малого театра Тамару Михайлову.
Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище
  • РИА Новости

«Прощание в театре начнётся 4 сентября в 11 часов. Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище», — сказала она.

Клюев скончался во вторник, 1 сентября, на 77-м году жизни. 

В 2018 году стало известно, что он борется с онкологией.

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