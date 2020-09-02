Спасатели рассказали о подъёме уровня воды в Амуре у Хабаровска

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки вырос на 10 см и превысил отметку неблагоприятного явления на 17 см, заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Об этом сообщает «Взгляд».

На данный момент вода в Амуре достигает высоты 467 см. В ближайшие двое суток она может подняться ещё на 15—20 см.

Следующая ключевая отметка находится на уровне 600 см.

31 августа сотрудники МЧС предупредили о подъёме уровня воды в реке Амур у Хабаровска до неблагоприятной отметки в 4,5 м.

19 августа, как сообщала газета «Известия», спасатели рассказали о подтоплении 17 дворов в поселении Кукан Хабаровского края из-за дождей и переувлажнения почвы.