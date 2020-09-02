В Ростове-на-Дону синоптики предупреждают о жаре
- Reuters
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.
Днём будет облачно.
С четверга по субботу температура составит +32...+36 °С.
Ветер может усилиться до 7 м/с.
В воскресенье начнутся дожди, +26 °С. Ночью похолодает до +16 °С, осадки сохранятся.
В понедельник дожди прекратятся, воздух прогреется до +27 °С.
Ранее, как информировало URA.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране осенью.