В Ростове-на-Дону синоптики предупреждают о жаре

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В Ростове-на-Дону синоптики предупреждают о жаре, 3 сентября ожидается до +34 °С.
В Ростове-на-Дону синоптики предупреждают о жаре
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Днём будет облачно.

С четверга по субботу температура составит +32...+36 °С.

Ветер может усилиться до 7 м/с.

В воскресенье начнутся дожди, +26 °С. Ночью похолодает до +16 °С, осадки сохранятся.

В понедельник дожди прекратятся, воздух прогреется до +27 °С.

Ранее, как информировало URA.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране осенью.

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