В Крыму объявили о чрезвычайной пожароопасности
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Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Граждан призвали воздержаться от разведения костров. Нельзя жечь листву и мусор во дворах частных домов или выжигать сухую траву.
Особый противопожарный режим действует на полуострове с 10 апреля.
В среду, 2 сентября, в Крыму ожидается до +35 ˚С, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Ветер восточный, 7—12 м/с.
Ранее сообщалось, что в Татарстане 2 сентября ожидается сильный ветер, до 15—18 м/с.