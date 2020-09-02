В Крыму объявили о чрезвычайной пожароопасности

Спасатели объявили о чрезвычайной пожарной опасности с 3 по 5 сентября в Севастополе и восточных районах Крыма. Высокие риски отмечаются и в центральных районах республики.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Граждан призвали воздержаться от разведения костров. Нельзя жечь листву и мусор во дворах частных домов или выжигать сухую траву.

Особый противопожарный режим действует на полуострове с 10 апреля.

В среду, 2 сентября, в Крыму ожидается до +35 ˚С, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Ветер восточный, 7—12 м/с.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 2 сентября ожидается сильный ветер, до 15—18 м/с.