Прощание с Борисом Клюевым пройдёт 4 сентября

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым состоится в пятницу, 4 сентября, в Государственном академическом Малом театре, передаёт ТАСС со ссылкой на Гильдию актёров кино Союза кинематографистов.

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РИА Новости

«Выяснили дату прощания с Борисом Клюевым, точно будет 4 сентября», — сказали агентству. Клюев скончался во вторник, 1 сентября, на 77-м году жизни. В 2018 году стало известно, что он борется с онкологическим заболеванием.