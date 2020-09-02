Прощание с Борисом Клюевым пройдёт 4 сентября

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Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым состоится в пятницу, 4 сентября, в Государственном академическом Малом театре, передаёт ТАСС со ссылкой на Гильдию актёров кино Союза кинематографистов.
Прощание с Борисом Клюевым пройдёт 4 сентября
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Выяснили дату прощания с Борисом Клюевым, точно будет 4 сентября», — сказали агентству.

Клюев скончался во вторник, 1 сентября, на 77-м году жизни. 

В 2018 году стало известно, что он борется с онкологическим заболеванием.

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