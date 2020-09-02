Василий Ливанов поделился воспоминаниями о Борисе Клюеве

Короткая ссылка
Актёр Василий Ливанов поделился воспоминаниями о своём коллеге Борисе Клюеве, с которым они вместе играли в телефильмах о приключениях сыщика Шерлока Холмса.
Василий Ливанов поделился воспоминаниями о Борисе Клюеве
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» Ливанов отметил, что Клюев запомнился ему как хороший человек и безупречный актёр, влюблённый в профессию.

«Ему помешало только то, что в кинематографе он всегда играл роли второй скрипки. Он никогда не играл главных ролей. Но играл всегда очень хорошо», — заявил артист.

Со своей стороны, актёр Виктор Евграфов, сыгравший в телефильмах роль профессора Мориарти, выразил мнение, что Клюев обладал большим желанием делиться талантом и многое не успел дать своим ученикам.

«Жаль, что такие люди, которые уходят безвременно, не успевают дать людям всё, что они хотели бы дать. Борис Владимирович и снимался, и преподавал», — сказал Евграфов в беседе с URA.RU.

По его словам, Клюев реализовал данный ему талант в полной мере. Он также отметил, что актёр был очень добрым человеком.

Клюев скончался на 77-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить