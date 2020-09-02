Василий Ливанов поделился воспоминаниями о Борисе Клюеве
- РИА Новости
В беседе с «Газетой.Ru» Ливанов отметил, что Клюев запомнился ему как хороший человек и безупречный актёр, влюблённый в профессию.
«Ему помешало только то, что в кинематографе он всегда играл роли второй скрипки. Он никогда не играл главных ролей. Но играл всегда очень хорошо», — заявил артист.
Со своей стороны, актёр Виктор Евграфов, сыгравший в телефильмах роль профессора Мориарти, выразил мнение, что Клюев обладал большим желанием делиться талантом и многое не успел дать своим ученикам.
«Жаль, что такие люди, которые уходят безвременно, не успевают дать людям всё, что они хотели бы дать. Борис Владимирович и снимался, и преподавал», — сказал Евграфов в беседе с URA.RU.
По его словам, Клюев реализовал данный ему талант в полной мере. Он также отметил, что актёр был очень добрым человеком.
Клюев скончался на 77-м году жизни.