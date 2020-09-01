В метро Москвы возобновили выступления музыкантов

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В переходах Московского метрополитена вновь проходят выступления музыкантов.
В метро Москвы возобновили выступления музыкантов
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на департамент транспорта.

«Один из самых любимых проектов снова радует пассажиров. С 1 сентября возобновляются живые выступления музыкантов на станциях Мосметро», — заявили в ведомстве.

В новом сезоне все выступления будут проходить при соблюдении мер безопасности. Музыканты должны соблюдать масочный режим. У площадок нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции.

Ранее телеканал «360» рассказал о ходе строительства станций МЦД.

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