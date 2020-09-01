Прощание с Борисом Клюевым состоится в Малом театре

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым состоится в Государственном академическом Малом театре. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

РИА Новости

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«Прощание будет в Малом театре», — рассказала она. При этом она сообщила, что «даты пока нет». Ранее стало известно, что Клюев скончался на 77-м году жизни.