Прощание с Борисом Клюевым состоится в Малом театре

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Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым состоится в Государственном академическом Малом театре. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.
Прощание с Борисом Клюевым состоится в Малом театре
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«Прощание будет в Малом театре», — рассказала она.

При этом она сообщила, что «даты пока нет».

Ранее стало известно, что Клюев скончался на 77-м году жизни. 

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