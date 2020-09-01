Синоптик рассказала о погоде в Севастополе в ближайшие дни
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«До конца рабочей недели благодаря тропической воздушной массе в Севастополе и в Крыму ожидается жаркая сухая погода. Температура воздуха ночью +18...+20 ˚С, днём — +28...+30 ˚С», — заявила Алексеева.
Ожидается малооблачная погода. Ветер слабый.
Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова сказала, что с большой долей вероятности грядущая зима в России будет суровой. В беседе с URA.RU она заявила, что уже в ноябре будут наблюдаться зимние температуры.