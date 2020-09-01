Синоптик рассказала о погоде в Севастополе в ближайшие дни

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Дежурный синоптик городского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Алексеева рассказала о погоде в Севастополе в ближайшие дни.
Синоптик рассказала о погоде в Севастополе в ближайшие дни
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«До конца рабочей недели благодаря тропической воздушной массе в Севастополе и в Крыму ожидается жаркая сухая погода. Температура воздуха ночью +18...+20 ˚С, днём — +28...+30 ˚С», — заявила Алексеева.

Ожидается малооблачная погода. Ветер слабый.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова сказала, что с большой долей вероятности грядущая зима в России будет суровой. В беседе с URA.RU она заявила, что уже в ноябре будут наблюдаться зимние температуры.

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