Синоптик рассказала о погоде в Севастополе в ближайшие дни

Дежурный синоптик городского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Алексеева рассказала о погоде в Севастополе в ближайшие дни.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«До конца рабочей недели благодаря тропической воздушной массе в Севастополе и в Крыму ожидается жаркая сухая погода. Температура воздуха ночью +18...+20 ˚С, днём — +28...+30 ˚С», — заявила Алексеева.

Ожидается малооблачная погода. Ветер слабый.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова сказала, что с большой долей вероятности грядущая зима в России будет суровой. В беседе с URA.RU она заявила, что уже в ноябре будут наблюдаться зимние температуры.