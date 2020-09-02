В «Манеже» открывается Московская международная книжная ярмарка

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В Центральном выставочном зале «Манеж» 2 сентября открывается 33-я Московская международная книжная ярмарка.
В «Манеже» открывается Московская международная книжная ярмарка
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

В программе ярмарки — мастер-классы иллюстраторов, писателей и журналистов, выставки, семинары, воркшопы, дискуссии. Часть мероприятий пройдёт офлайн.

Свои новые книги в этом году представят Фредерик Бегбедер, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Данил Корецкий, Наталья Громова. Также гостей ждут встречи с другими писателями и журналистами.

Автор романа «Одиночество в Сети» Януш Леон Вишневский расскажет, почему спустя почти 20 лет после публикации культового произведения он решил написать его продолжение, а телеведущий Владимир Познер поговорит с гостями ММКЯ о документальном фильме и книге «Одноэтажная Америка».

В этом году для посещения ярмарки необходимо заранее приобретать билеты на сайте ММКЯ. Чтобы избежать большого скопления людей, организаторы ввели сеансы, во время которых можно посетить ярмарку. Каждый из них длится час, при этом время пребывания в «Манеже» не ограничено.

Мероприятие продлится до 6 сентября. 

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