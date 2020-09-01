Лукьяненко назвал Крапивина последним из когорты великих советских фантастов

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Автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко прокомментировал сообщение о смерти писателя Владислава Крапивина.
Лукьяненко назвал Крапивина последним из когорты великих советских фантастов
  • Писатель Сергей Лукьяненко. Архивное фото
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Он был последним из когорты великих советских фантастов, таких как братья Стругацкие, Кир Булычёв, Владимир Михайлов, Евгений Войскунский. С ним окончательно ушла эпоха», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, это большая утрата не только для литературы, но и для педагогики. Как пояснил Лукьяненко, Крапивин посвятил служению детям всю жизнь.

«Это был человек, который отстаивал права детей, старался, чтобы они выросли в лучших взрослых, чем могли бы, сложись всё иначе. Понятия чести, совести, дружбы, взаимовыручки всегда были для него главными и в книгах, и в его деятельности», — сказал писатель.

В беседе с телеканалом «Звезда» Лукьяненко выразил мнение, что книги Крапивина останутся навсегда.

«Но командора, как его звали, больше нет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Крапивина похоронят 3 сентября в Екатеринбурге.

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