В Удмуртии МЧС предупреждает о резком понижении температуры

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В Удмуртии МЧС предупреждает о резком понижении температуры и усилении ветра.
В Удмуртии МЧС предупреждает о резком понижении температуры
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В ночь на 2 сентября и днём в среду на территории Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий.

Местами по республике вероятно усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха в Ижевске ночью опустится до +13 °С, днём – до +16°С, возможен небольшой дождь.

Ранее в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что с началом нового учебного года в стране есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса.

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