В Удмуртии МЧС предупреждает о резком понижении температуры
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
В ночь на 2 сентября и днём в среду на территории Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий.
Местами по республике вероятно усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с.
Температура воздуха в Ижевске ночью опустится до +13 °С, днём – до +16°С, возможен небольшой дождь.
Ранее в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что с началом нового учебного года в стране есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса.