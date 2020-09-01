В Удмуртии МЧС предупреждает о резком понижении температуры и усилении ветра.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В ночь на 2 сентября и днём в среду на территории Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий.

Местами по республике вероятно усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха в Ижевске ночью опустится до +13 °С, днём – до +16°С, возможен небольшой дождь.

Ранее в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что с началом нового учебного года в стране есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса.