Дни военно-исторического кино пройдут 2—6 сентября в Москве

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Дни военно-исторического кино пройдут 2—6 сентября в Музее Победы и Центре международной торговли в Москве.
Дни военно-исторического кино пройдут 2—6 сентября в Москве
  • ©Victor Dmitriev
  • globallookpress.com

В 2020 году мероприятие посвящено 100-летию актёра, режиссёра и сценариста Сергея Бондарчука.

Фильмом закрытия выбрана лента «Они сражались за Родину». Студенты ВГИКа, выпускником которого был Бондарчук, подготовят серию специальных показов на протяжении всего фестиваля.

Партнёрами мероприятия выступают, в частности, Минобороны, Минкультуры, Общественная палата, правительство Москвы.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Ленинградской области перенесли кинофестиваль «Окно в Европу», который должен был пройти с 7 по 13 августа.

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