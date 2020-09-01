В Москве Старый Английский Двор станет частью парка «Зарядье»

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В Москве обновлённое здание Старого Английского Двора будет передано ландшафтно-архитектурному комплексу парка «Зарядье».
В Москве Старый Английский Двор станет частью парка «Зарядье»
  • © М. Денисов / Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

5 сентября пройдут первые экскурсии для посетителей. В честь Дня города они будут бесплатными.

Палаты на Варварке были построены в начале XVI века. Они являются первым официальным представительством иностранной державы, сохранившимся в Москве.

С 1994 года в стенах палат организован музей.

«За это время здание отреставрировали и открыли современную экспозицию, посвящённую жизни английского купеческого дома на Варварке в XVI–XVII веках и зарождению отношений между Англией и Московией. Передача Старого Английского Двора в ландшафтно-архитектурному комплексу парка «Зарядье» — это возвращение одному из старейших зданий Москвы исторического статуса, связанного с его местоположением», — цитирует издание директора музейного объединения «Музей Москвы» Анну Трапкову.

Среди экспонатов — предметы быта москвичей, монеты и другие артефакты, которые были найдены на территории районов Зарядье и Китай-города во время раскопок.

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