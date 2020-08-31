Во Владивостоке завершилась работа над самым большим изображением тигра на фасаде здания.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Автор изображения — питерский иллюстратор Виктор Гауса. Исполнитель — арт-сообщество «33+1», художник — Павел Шугуров.

Инициаторами создания панно выступили центр «Амурский тигр» совместно с всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество».

Работы длились 10 дней. На панно ушло около 150 литров фасадной краски.

Как сообщало ранее ФБА «Экономика сегодня», фасады зданий в Москве украсили более 600 граффити с начала 2020 года.