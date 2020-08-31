Синоптики предупредили об урагане во Владивостоке

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Во Владивостоке 3 и 4 сентября ожидается ураган из-за тайфуна «Майсак» в Приморье.
Синоптики предупредили об урагане во Владивостоке
  • РИА Новости

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные синоптиков «Примпогоды», в это время на территории края ожидается сильный ветер — до 20 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 25—27 м/с.

У мысов залива Петра Великого порывы будут достигать около 33—38 м/с — это относится к категории урагана и опасному явлению.

Также в этом заливе будет опасная высота волн — около 4—5 м, в отдельных районах — до 6—7 м. На юге края уровень моря поднимется до критических отметок.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова сказала, что с большой долей вероятности грядущая зима в России будет суровой. В беседе с URA.RU она заявила, что уже в ноябре будут наблюдаться зимние температуры.

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