Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Перми
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- РИА Новости
«В среду (2 сентября) в Перми произойдёт полноценное арктическое вторжение. Днём будет отрицательный ход температур, то есть дневная температура будет ниже ночной», — цитирует URA.RU сотрудника ГИС-центра пермского госуниверситета Андрея Шихова.
Синоптик также пояснил, что в районе Кудымкара впервые за лето возможно образование смерчей.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.