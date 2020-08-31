Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Перми

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Синоптики предупреждают о резком изменении погоды после 1 сентября в Перми.
Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Перми
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В среду (2 сентября) в Перми произойдёт полноценное арктическое вторжение. Днём будет отрицательный ход температур, то есть дневная температура будет ниже ночной», — цитирует URA.RU сотрудника ГИС-центра пермского госуниверситета Андрея Шихова.

Синоптик также пояснил, что в районе Кудымкара впервые за лето возможно образование смерчей.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.

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