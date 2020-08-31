В Ульяновской и Самарской областях в последний день лета ожидается жара

В Ульяновской и Самарской областях в последний день августа ожидается жара.

Как сообщает mosaica.ru, по информации Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 августа на территории региона ожидается небольшая облачность, без осадков.

Днём до +27…+32 °C. К вечеру — до +13…+16 °C.

Ветер юго-западный 5—10 м/с.

В Самарской области, об этом сообщает sova.info со ссылкой на данные Приволжского УГМС, будет малооблачно, без осадков, утром местами туман. Ветер юго-западный 7—12 м/с. Температура воздуха — +25…+30 °C .

1 сентября ветер 5—10 м/с, температура днём — +26…+31 °C.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU заявила, что с большой долей вероятности грядущая зима в России будет суровой.