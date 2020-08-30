Продюсер Герасимов отреагировал на сообщения о смерти Прохорова

Генеральный продюсер кинокомпании «Мастер-фильм», директор Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале Александр Герасимов поделился в беседе с RT воспоминаниями о худруке проекта и одном из создателей мультсериала «Смешарики» Анатолии Прохорове.

«Мы с Толей были знакомы более 30 лет. Для меня он был и остаётся Толей. Конечно, это чудовищная, неожиданная, ужасная весть. Могу сказать одно — что Анатолий Прохоров внёс колоссальный вклад в развитие современной анимации. Дело касается не только проекта «Смешарики», хотя, конечно, это, пожалуй, самый яркий, самый коммерчески успешный и самый любимый зрителями проект», — рассказал Герасимов.

Он также отметил, что Прохоров являлся «блестящим киноведом и теоретиком искусства».

«Вообще, он физик-теоретик по образованию. Физик-теоретик, которого судьба потом привела в анимацию», — пояснил собеседник RT.

Он добавил, что потом Прохоров вместе с Александром Татарским создал студию «Пилот».

«Это блестящее начинание, это прорыв в сфере подготовки к эпохе коммерческой анимации в России… Они ковали кузницу кадров, и мы сейчас, если взглянем, то не увидим практически ни одной индустриальной студии, ни одного коммерчески успешного проекта, где бы не присутствовали выходцы из студии «Пилот». Это тоже большая Толина заслуга. Конечно, это огромная утрата для нас для всех. Ушёл человек-эпоха», — заключил Герасимов.

Один из создателей мультсериала «Смешарики», худрук проекта Анатолий Прохоров скончался в возрасте 72 лет.