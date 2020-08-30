Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале сентября

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Полина Полетаева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в начале сентября.
Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале сентября
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В понедельник температура в Москве будет довольно высокой — +28…+30 °С. Затем температурный режим будет меняться, температура будет постепенно понижаться. Существенных осадков до середины следующей недели не ожидается», — рассказала она.

Синоптик отметила, что «первая пятидневка сентября будет по-летнему тёплой».

«С первого по четвёртое число осадков не ожидается, ночи постепенно станут прохладными. Первого числа, во вторник, ночью ожидается +17…+19 °С, а днём — +22…+24 °С. То есть среднесуточная температура будет около +19 °С, что для 1 сентября выше климатической нормы примерно на 5 °С. В последующие дни и ночи станет прохладнее. Ночью — +10 °С, по области — +8 °С, а днём — +20…+22 °С», — добавила Позднякова.

Ранее синоптики прогнозировали до +25 °С на 30 августа.

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