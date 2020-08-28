Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Новой Зеландии
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Новой Зеландии. Об этом сообщили в Геологической службе США.
- globallookpress.com
Эпицентр подземных толчков находился в 115 км к северо-востоку от населённого пункта Макету.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Коста-Рики.
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