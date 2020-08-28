Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Новой Зеландии. Об этом сообщили в Геологической службе США.

globallookpress.com

Эпицентр подземных толчков находился в 115 км к северо-востоку от населённого пункта Макету. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Коста-Рики.