МЧС Татарстана предупредило о неблагоприятных погодных условиях

Короткая ссылка
МЧС Татарстана предупредило жителей республики о неблагоприятных погодных условиях 28 и 29 августа.
МЧС Татарстана предупредило о неблагоприятных погодных условиях
  • @MchsRussia
  • Twitter

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные МЧС Татарстана.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 15:00 28 августа до 20:00 29 августа на территории Татарстана и Казани при прохождении активных атмосферных фронтов местами возможны грозы, шквалистое усиление ветра до 19—24 м/с, сильные дожди и ливни, локально возможен град.

Ранее, как информировало URA.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране осенью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить