МЧС Татарстана предупредило о неблагоприятных погодных условиях

МЧС Татарстана предупредило жителей республики о неблагоприятных погодных условиях 28 и 29 августа.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные МЧС Татарстана.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 15:00 28 августа до 20:00 29 августа на территории Татарстана и Казани при прохождении активных атмосферных фронтов местами возможны грозы, шквалистое усиление ветра до 19—24 м/с, сильные дожди и ливни, локально возможен град.

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