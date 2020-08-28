Любимова поручила проверить техническое состояние учреждений культуры

Короткая ссылка
Глава Министерства культуры России Ольга Любимова поручила в течение двух недель проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений после протечки крыши в Новой Третьяковке.
Любимова поручила проверить техническое состояние учреждений культуры
  • РИА Новости

Об этом Любимова сказала в ходе заседания попечительского совета Новгородского музея-заповедника.

«Я поручила в двухнедельный срок проанализировать техническое состояние наших подведомственных учреждений на предмет их готовности к осенне-зимнему периоду», — приводит её слова РИА Новости.

При этом министр выразила уверенность, что ситуация с протечкой крыши в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу «станет уроком» для всех учреждений культуры.

Ранее сообщалось, что часть залов Новой Третьяковки из-за подтопления закроют для посетителей до 1 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить