Любимова поручила проверить техническое состояние учреждений культуры

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова поручила в течение двух недель проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений после протечки крыши в Новой Третьяковке.

Об этом Любимова сказала в ходе заседания попечительского совета Новгородского музея-заповедника.

«Я поручила в двухнедельный срок проанализировать техническое состояние наших подведомственных учреждений на предмет их готовности к осенне-зимнему периоду», — приводит её слова РИА Новости.

При этом министр выразила уверенность, что ситуация с протечкой крыши в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу «станет уроком» для всех учреждений культуры.

Ранее сообщалось, что часть залов Новой Третьяковки из-за подтопления закроют для посетителей до 1 сентября.