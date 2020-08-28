Любимова поручила проверить техническое состояние учреждений культуры
- РИА Новости
Об этом Любимова сказала в ходе заседания попечительского совета Новгородского музея-заповедника.
«Я поручила в двухнедельный срок проанализировать техническое состояние наших подведомственных учреждений на предмет их готовности к осенне-зимнему периоду», — приводит её слова РИА Новости.
При этом министр выразила уверенность, что ситуация с протечкой крыши в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу «станет уроком» для всех учреждений культуры.
Ранее сообщалось, что часть залов Новой Третьяковки из-за подтопления закроют для посетителей до 1 сентября.