В Московском зоопарке родился детёныш северного морского котика

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В Московском зоопарке родился детёныш северного морского котика весом 5 кг, вместе с мамой он находится во внутреннем вольере.
В Московском зоопарке родился детёныш северного морского котика
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Рождение детёныша северного морского котика — для нас очень радостное и важное событие, так как они редко размножаются в неволе. У нашей самочки Юшки это уже третий малыш, она опытная мама и с большой заботой относится к потомству», — цитирует издание генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Понаблюдать за семейством северных морских котиков можно в открытом вольере на новой территории Московского зоопарка (возле переходного моста).

Ранее ФАН сообщало, что в Фонде защиты городских животных предложили сделать из Московского зоопарка заповедник.

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