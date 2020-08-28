В Московском зоопарке родился детёныш северного морского котика весом 5 кг, вместе с мамой он находится во внутреннем вольере.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Рождение детёныша северного морского котика — для нас очень радостное и важное событие, так как они редко размножаются в неволе. У нашей самочки Юшки это уже третий малыш, она опытная мама и с большой заботой относится к потомству», — цитирует издание генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Понаблюдать за семейством северных морских котиков можно в открытом вольере на новой территории Московского зоопарка (возле переходного моста).

Ранее ФАН сообщало, что в Фонде защиты городских животных предложили сделать из Московского зоопарка заповедник.