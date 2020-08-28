В Московском зоопарке родился детёныш северного морского котика
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Рождение детёныша северного морского котика — для нас очень радостное и важное событие, так как они редко размножаются в неволе. У нашей самочки Юшки это уже третий малыш, она опытная мама и с большой заботой относится к потомству», — цитирует издание генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.
Понаблюдать за семейством северных морских котиков можно в открытом вольере на новой территории Московского зоопарка (возле переходного моста).
Ранее ФАН сообщало, что в Фонде защиты городских животных предложили сделать из Московского зоопарка заповедник.