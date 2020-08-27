В Петербурге 29 августа из-за праздника перекроют Невский проспект
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные«Горэлектротранса».
Движение будет закрыто с 13:50 до 15:00.
Общественный транспорт будет курсировать по изменённым маршрутам.
«Фестиваль цветов» пройдёт в Петербурге с 28 по 30 августа. В субботу на Невском проспекте состоится красочный парад.
В этом году праздник посвящён врачам.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал о выставке гладиолусов в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».