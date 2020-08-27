В Петербурге 29 августа из-за праздника перекроют Невский проспект

В Санкт-Петербурге 29 августа на время «Фестиваля цветов» перекроют Невский проспект.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные«Горэлектротранса».

Движение будет закрыто с 13:50 до 15:00.

Общественный транспорт будет курсировать по изменённым маршрутам.

«Фестиваль цветов» пройдёт в Петербурге с 28 по 30 августа. В субботу на Невском проспекте состоится красочный парад.

В этом году праздник посвящён врачам.

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