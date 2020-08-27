В Москве открылся единый склад для театральных декораций и фондов музеев

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В Москве на площади 34 га открылся единый складской комплекс для хранения декораций и реквизита 26 московских театров и фондов городских музеев.
В Москве открылся единый склад для театральных декораций и фондов музеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные пресс-службы мэра и правительства Москвы.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, создание склада заняло три года.

Он отметил, что отсутствие подобного помещения снижало эффективность работы учреждений культуры, которые вынуждены были для хранения реквизита снимать дополнительные площади, а также хранить его в театрах, что требовало выделения дополнительных площадей.

Предполагается, что в новом комплексе реквизит можно будет не только хранить, но и реконструировать. Для этого созданы специальные рабочие цеха.

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