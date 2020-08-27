Участница «Ледникового периода» Регина Тодоренко рассказала о своей работе в новом телесезоне

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Участница «Ледникового периода» Регина Тодоренко рассказала о своей работе в новом сезоне ледового шоу и передаче «Орёл и решка».
Участница «Ледникового периода» Регина Тодоренко рассказала о своей работе в новом телесезоне
  • © reginatodorenko
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Она сообщила в беседе с ФАН, что вернулась в тревел-шоу «Орёл и решка» после трёхлетнего перерыва.

Имя и фамилия её соведущего по сезону держится в секрете.

«Моим соведущим будет очень профессиональный человек, и я рада, что именно он занял это место», — цитирует издание Тодоренко.

Она также поделилась в беседе, что для того, чтобы всё успевать, ей пришлось обратиться за помощью к тайм-менеджеру.

«Но это до тех пор, пока не начались съёмки на льду», — отметила ведущая.

В начале октября стартует новый сезон «Ледникового периода».

«Значит, есть ещё время научиться кататься! Я просто не представляю себе, как это будет происходить дальше. Уезжаю на три дня, возвращаюсь. И у меня будет оставаться всего двое суток для того, чтобы отрепетировать номер, поставить его, а в следующий день уже выход на лёд для выступления», — поделилась Регина.

Она отметила, что во время тренировок на льду царит дружественная атмосфера.

Ранее в беседе с интернет-изданием argumenti.ru актриса Любовь Хацкевич поделилась воспоминаниями о своём дебюте в мелодраме «Дела семейные».

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