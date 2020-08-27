Власти Московской области предупредили о начале миграции гадюк

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Власти Московской области предупреждают о начале осенней миграции гадюк из-за понижения температуры воздуха в ночное время.
Власти Московской области предупредили о начале миграции гадюк
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт регионального правительства.

С наступлением холодов змеи забираются в укрытия, сплетаются в клубки и впадают в спячку.

Из ядовитых в Подмосковье встречаются гадюка обыкновенная и гадюка Никольского. Взрослые рептилии по длине редко превышают 70 см.

Одним из отличительных признаков гадюки являются рубиновые глаза. У гадюки обыкновенной на спине рисунок в виде ромбов. При этом окраска тела может быть от металлического серого до охристо-жёлтого. Гадюка Никольского — полностью чёрная.

Укус гадюки опасен аллергической реакцией на компоненты яда. Сохранить человеку жизнь поможет незамедлительная госпитализация.

В Московской области гадюки занесены в Красную книгу. В пресс-службе правительства региона призвали не убивать животных, так как они регулируют численность грызунов.

В июне в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков рассказал, как обезопаситься от змей.

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