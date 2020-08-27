В акции «Ночь кино» примут участие пять летних парковых кинотеатров Москвы

В Москве 29 августа пять парков московского Департамента культуры примут участие в общегородской акции «Ночь кино», в летних кинотеатрах пройдут бесплатные показы.

Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Любителей кинематографа будут ждать в летнем кинотеатре парка «Фили», на танцплощадке у деревянной сцены в Перовском парке, в зелёном театре Бабушкинского парка, у эстрады «Солнечная» в Измайловском парке и возле главной сцены сада имени Н.Э. Баумана», — цитирует издание представителей Мосгорпарка.

В программе комедия «Холоп», мелодрама «Лёд-2» и семейный мультфильм «Иван-царевич и Серый Волк — 4».

Вход свободный.

Киносеансы пройдут с учётом ограничительных мер Роспотребнадзора.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о субсидиях для культурных проектов.