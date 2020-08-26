Московские власти рассказали о днях открытых дверей в культурных центрах
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, дни открытых дверей в столичных культурных центрах пройдут четвёртый раз подряд. Специальные мероприятия состоятся на 77 площадках.
«Запланированы десятки событий: квесты, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы», — отметила Сергунина.
Сообщается, что все мероприятия бесплатные. Для участия в некоторых из них потребуется предварительная регистрация.
Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о субсидиях для культурных проектов. Из 30 участников комиссия отобрала 18 лауреатов, которые получат средства на реализацию своих идей. Всего выделено 20 млн рублей.