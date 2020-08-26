Московские власти рассказали о днях открытых дверей в культурных центрах

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Заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что в учреждениях столичного департамента культуры 29 и 30 августа пройдут дни открытых дверей.
Московские власти рассказали о днях открытых дверей в культурных центрах
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По её словам, дни открытых дверей в столичных культурных центрах пройдут четвёртый раз подряд. Специальные мероприятия состоятся на 77 площадках.

«Запланированы десятки событий: квесты, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы», — отметила Сергунина.

Сообщается, что все мероприятия бесплатные. Для участия в некоторых из них потребуется предварительная регистрация.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о субсидиях для культурных проектов. Из 30 участников комиссия отобрала 18 лауреатов, которые получат средства на реализацию своих идей. Всего выделено 20 млн рублей.

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