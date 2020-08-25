Госфильмофонд оцифрует более 800 фильмов в 2020 году

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Госфильмофонд России в 2020 году оцифрует больше 2,5 тыс. фильмовых материалов, что составит более 800 кинокартин.
Госфильмофонд оцифрует более 800 фильмов в 2020 году
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Далее Госфильмофонд будет оцифровывать по 5 тыс. фильмовых материалов в год, сообщила глава фонда Елена Филатова в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что фильмовым материалом принято считать ролики, изображения и звуковые фонограммы, которые образуют фильм.

«В 2020 году нам необходимо оцифровать 2,5 тыс. фильмовых материалов, что составляет 850 фильмов. Ситуация с COVID-19, безусловно, внесла свои коррективы в график, сейчас мы наращиваем темп для выполнения плановых показателей», — сказала Филатова.

Сообщается, что нацпроект рассчитан до 2024 года.

Ранее «Москва 24» сообщала, что общегородская акция «Ночь кино» состоится 29 августа в Москве.

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