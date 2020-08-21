В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль цветов

В центре Санкт-Петербурга состоится ежегодный фестиваль цветов.

Мероприятие будет проходить на площади Островского и Невском проспекте с 28 по 30 августа.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в связи с проведением фестиваля будет ограничено движение транспорта в центре города.

Ограничения коснутся площади Островского, Певческого моста и Невского проспекта.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о выставке гладиолусов в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».