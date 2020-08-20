В Крыму сообщают об установлении жаркой погоды

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Крыму в четверг, 20 августа, поднимется до +34 °С.

Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Крымский гидрометцентр. В четверг на полуострове ожидаются дожди. Температура воздуха составит +29...+34 °С. Ветер юго-западный, 7—12 м/с. В Симферополе переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7—12 м/c. Ночью +15...+17 °С, днём +31...+33 °С. В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днём западный, 5—10 м/с. Ночью +15...+17 °С, днём до +27...+29 °С.