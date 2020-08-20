В Крыму сообщают об установлении жаркой погоды

Короткая ссылка
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Крыму в четверг, 20 августа, поднимется до +34 °С.
В Крыму сообщают об установлении жаркой погоды
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

В четверг на полуострове ожидаются дожди. Температура воздуха составит +29...+34 °С. Ветер юго-западный, 7—12 м/с.

В Симферополе переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7—12 м/c. Ночью +15...+17 °С, днём +31...+33 °С.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днём западный, 5—10 м/с. Ночью +15...+17 °С, днём до +27...+29 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить