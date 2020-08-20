Фестиваль «Край света. Восток 2020» стартует на Сахалине

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На Сахалине в четверг, 20 августа, объявили о начале работы фестиваля «Край света. Восток 2020».
Фестиваль «Край света. Восток 2020» стартует на Сахалине

Об этом сообщает astv.ru.

Большую часть фильмов программ «Горизонт событий» и «Хиты Края света» можно будет увидеть бесплатно на портале Культура.РФ на следующий день после премьеры их в Южно-Сахалинске. Все дни фестиваля будет доступна специальная подборка фильмов из программы «Сахалинский след».

Также на сайте Культура.РФ ежедневно будет транслироваться происходящее в фестивальной студии в Москве.

Ранее портал RIA56 сообщал о том, что церемонию открытия международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» в Оренбурге проведут Анна Снаткина и Виктор Васильев.

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