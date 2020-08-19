В Северной Осетии выпустят в дикую природу двух леопардов
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«25 августа в дикую природу Северной Осетии будут выпущены ещё два кавказских барса, которых доставят авиатранспортом из Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского нацпарка», — приводит ТАСС сообщение Минприроды республики.
Отмечается, что специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН заранее определили особей, подходящих для выпуска в Осетии по определённым признакам, в том числе генетическим.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области выходили спасённого из лесного пожара волчонка.