В Северной Осетии выпустят в дикую природу двух леопардов

Короткая ссылка
Двух переднеазиатских леопардов, выращенных в сочинском центре разведения, выпустят в дикую природу в Северной Осетии.
В Северной Осетии выпустят в дикую природу двух леопардов
  • Pixabay

«25 августа в дикую природу Северной Осетии будут выпущены ещё два кавказских барса, которых доставят авиатранспортом из Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского нацпарка», — приводит ТАСС сообщение Минприроды республики.

Отмечается, что специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН заранее определили особей, подходящих для выпуска в Осетии по определённым признакам, в том числе генетическим.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области выходили спасённого из лесного пожара волчонка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить