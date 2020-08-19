В Подмосковье 21 августа откроется новый кинопаркинг в Видном, зрители увидят драму Серебренникова «Лето».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Министерства культуры Подмосковья.

На открытии автомобильного кинотеатра перед началом сеанса со зрителями встретится исполнительница главной роли — актриса Ирина Старшенбаум.

Она расскажет о съёмках фильма и своём творческом дуэте с Ромой Зверем.

Ранее в беседе с изданием «ПолитЭксперт» директор Института театра, кино и телевидения Университета «Синергия» Евгений Цвимадзе рассказал об открытии автомобильных кинотеатров в России.