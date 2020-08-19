Синоптики рассказали о погоде в Петербурге
- РИА Новости
Температура поднимется до +23 °С, небо будет чистым и почти безоблачным.
«19 августа в Санкт-Петербурге без осадков. Ветер восточных направлений, слабый. Температура воздуха утром составит +12...+14 °С, днём — +21...+23 °С. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — цитирует издание представителей Гидрометцентра.
Такая погода продержится до выходных.
Ранее специалист в области питания нутрициолог Мария Калугина в беседе с Nation News дала рекомендации по выбору продуктов в жаркую погоду.