Синоптики рассказали о погоде в Петербурге

Жаркая и солнечная погода ожидается в Санкт-Петербурге в среду, 19 августа. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные городского Гидрометцентра.

РИА Новости

Температура поднимется до +23 °С, небо будет чистым и почти безоблачным. «19 августа в Санкт-Петербурге без осадков. Ветер восточных направлений, слабый. Температура воздуха утром составит +12...+14 °С, днём — +21...+23 °С. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — цитирует издание представителей Гидрометцентра. Такая погода продержится до выходных. Ранее специалист в области питания нутрициолог Мария Калугина в беседе с Nation News дала рекомендации по выбору продуктов в жаркую погоду.