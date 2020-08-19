Синоптики рассказали о погоде в Петербурге

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Жаркая и солнечная погода ожидается в Санкт-Петербурге в среду, 19 августа. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные городского Гидрометцентра.
Синоптики рассказали о погоде в Петербурге
  • РИА Новости

Температура поднимется до +23 °С, небо будет чистым и почти безоблачным.

«19 августа в Санкт-Петербурге без осадков. Ветер восточных направлений, слабый. Температура воздуха утром составит +12...+14 °С, днём — +21...+23 °С. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — цитирует издание представителей Гидрометцентра.

Такая погода продержится до выходных.

Ранее специалист в области питания нутрициолог Мария Калугина в беседе с Nation News дала рекомендации по выбору продуктов в жаркую погоду.

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